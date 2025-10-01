Mozzarella Dop il Consorzio alla fiera Anuga di Colonia
AGI - La mozzarella di bufala campana Dop rafforza la sua presenza in Germania. In occasione della fiera Anuga, la principale rassegna dell'agroalimentare europeo in programma dal 4 all'8 ottobre a Colonia, il Consorzio di Tutela ha messo in campo una serie di azioni coordinate, basate su tre asset: attività di promozione in fiera; "eventi off", dedicati a stakeholder e mozzarella-lover; campagna pubblicitaria. Così l'ente consortile, si spiega sempre in una nota, punta sul mercato tedesco, che rappresenta il secondo sbocco per l'export della Bufala Campana, subito dopo la Francia. In vista dell' edizione 2025 di Anuga, il Consorzio ha avviato una campagna outdoor nelle stazioni della metropolitana di Berlino e Colonia, sede della manifestazione, in sinergia con il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele. 🔗 Leggi su Agi.it
