Mozzarella di bufala campana Dop alla conquista della Germania

La mozzarella di bufala campana Dop rafforza la sua presenza in Germania in vista della fiera Anuga 2025, la principale manifestazione europea dell’agroalimentare in programma dal 4 al 7 ottobre a Colonia. Il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop ha lanciato un piano promozionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

mozzarella bufala campana dopMozzarella Dop, il Consorzio alla fiera Anuga di Colonia - In occasione della fiera Anuga, la rassegna dell'agroalimentare europeo in programma dal 4 al 7 ottobre a Colonia, il Consorzio di Tutela ha messo in campo una serie di azioni coordinate, basate su ... Come scrive ansa.it

