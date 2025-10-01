Mozzarella di bufala campana Dop alla conquista della Germania
La mozzarella di bufala campana Dop rafforza la sua presenza in Germania in vista della fiera Anuga 2025, la principale manifestazione europea dell’agroalimentare in programma dal 4 al 7 ottobre a Colonia. Il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop ha lanciato un piano promozionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
