Mozione della Lega sui Cas | propaganda elettorale e contraddizioni di chi governa la città
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Mozione della Lega sui CAS: propaganda elettorale e contraddizioni di chi governa la città Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha votato contro la mozione presentata dalla Lega in materia di Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) perché si tratta di un atto puramente propagandistico, volto a creare allarme sociale senza offrire alcuna soluzione reale. La Lega governa Sansepolcro da quattro anni, con un proprio assessore alla sicurezza e una presenza forte in giunta e in consiglio. È quindi inaccettabile che oggi finga di essere all'opposizione, presentando una mozione che attacca anche l'operato del sindaco, che ogni giorno si confronta con la Prefettura per affrontare con responsabilità un fenomeno complesso che riguarda tutti i Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
