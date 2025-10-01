Moviola Villarreal Juve | gli episodi dubbi del match

Juventusnews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Villarreal Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 2ª giornata di Champions League 202526. La Juve affronta il Villarreal per la 2ª giornata del girone unico di Champions League 202526. Arbitra l’incontro il romeno Kovacs. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati i connazionali  Mihai Marica  e  Ferencz Tunyogi, mentre il quarto uomo sarà  Szabolcs Kovacs. Il ruolo di  Var  sarà ricoperto da  C?t?lin Popa, con il tedesco Christian Dingert  a supporto come assistente Var. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. VILLARREAL JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Villarreal Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

moviola villarreal juve gli episodi dubbi del match

© Juventusnews24.com - Moviola Villarreal Juve: gli episodi dubbi del match

In questa notizia si parla di: moviola - villarreal

Villarreal Juve Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Moviola Villarreal Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

moviola villarreal juve episodiMoviola Villarreal Juve LIVE: gli episodi dubbi del match - Moviola Villarreal Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 2ª giornata di Champions League 2025/26 La Juve affronta il Villarreal per la 2ª giornata del girone unico di ... Scrive juventusnews24.com

Villarreal-Juventus, la MOVIOLA: tutti gli episodi - Juventus di scena sul campo del Villarreal: l'analisi di tutti gli episodi della sfida valevole per la seconda giornata di Champions League. Come scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Moviola Villarreal Juve Episodi