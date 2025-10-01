Moviola Inter Slavia Praga | la direzione di Kavanagh senza grosse difficoltà per la Gazzetta dello Sport

Moviola Inter Slavia Praga, l’arbitro inglese gestisce senza problemi, ma non mancano alcune piccole incertezze. La direzione di Kavanagh, arbitro inglese della partita Inter-Slavia Praga, sfida della seconda giornata della League Phase di Champions League finita con il successo per 3-0 dell’ Inter, è stata giudicata senza particolari difficoltà, seppur non priva di alcune piccole incertezze, come sottolineato da Gazzetta dello Sport. Nonostante fosse alla sua prima esperienza nella massima competizione europea, Kavanagh ha gestito il match con ritmi relativamente bassi, senza generare grattacapi significativi. 🔗 Leggi su Internews24.com

