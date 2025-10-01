Moviola Inter Slavia Praga | la direzione di Kavanagh senza grosse difficoltà per la Gazzetta dello Sport
Moviola Inter Slavia Praga, l’arbitro inglese gestisce senza problemi, ma non mancano alcune piccole incertezze. La direzione di Kavanagh, arbitro inglese della partita Inter-Slavia Praga, sfida della seconda giornata della League Phase di Champions League finita con il successo per 3-0 dell’ Inter, è stata giudicata senza particolari difficoltà, seppur non priva di alcune piccole incertezze, come sottolineato da Gazzetta dello Sport. Nonostante fosse alla sua prima esperienza nella massima competizione europea, Kavanagh ha gestito il match con ritmi relativamente bassi, senza generare grattacapi significativi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: moviola - inter
Moviola Monaco Inter, Calvarese non ha dubbi: «Il rosso a Calhanoglu fa discutere, le proteste dalle panchine…»
Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live
Moviola e Var Inter Torino: gli episodi dubbi del match
È morto #CarloSassi, storica voce della #moviola della #DomenicaSportiva. Nato a Milano, aveva 95 anni. Grande appassionato di calcio, tentò anche la carriera da calciatore e, dopo un provino fallito per l'Inter, giocò per alcuni anni in #SerieC e nei diletta - facebook.com Vai su Facebook
È morto Carlo #Sassi, storica voce della #moviola della #DomenicaSportiva. Nato a Milano, aveva 95 anni. Grande appassionato di calcio, tentò anche la carriera da calciatore e, dopo un provino fallito per l'Inter, giocò per alcuni anni in serie C e nei dilettan - X Vai su X
La moviola di Inter-Slavia Praga: Kavanagh poco preciso e su Doudera… - Era all’esordio con una squadra italiana, l’inglese Chris Kavanagh, 40 anni, nonostante il sito dell’Uefa (nel suo press kit) lo annoveri come direttore di gara di Bologna- Da msn.com
Champions League, Inter-Slavia Praga, moviola: peccato per quel rigore, graziati troppi giocatori - Slavia Praga analizzata ai raggi X, il fischietto britannico ha ammonito tre giocatori, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it