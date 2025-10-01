Mourinho show in diretta la frecciata a Di Canio | Sarà contento che ho perso ma lo saluto lo stesso

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

José Mourinho show in diretta tv dopo la sconfitta del Benfica in casa del Chelsea, la frecciata a Paolo Di Canio: "Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mourinho - show

mourinho show diretta frecciataChivu come Mourinho in diretta tv: "Non sono scemo..." - Cristian Chivu, intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull'Ajax in Champions League, ha risposto citando una vecchia frase di José Mourinho. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Show Diretta Frecciata