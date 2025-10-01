Mourinho ko contro il Chelsea Ma punge Di Canio in diretta | Sarà contento che ho perso
. La stoccata dello Spezia One verso l’ex Lazio Un ritorno amaro a Stamford Bridge, ma con il solito finale da “Special One”. Il Benfica di José Mourinho esce sconfitto per 1-0 dal suo ex Chelsea in una serata di Champions League decisa da uno sfortunato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: mourinho - chelsea
Mourinho, dal Chelsea a Roma e Fenerbahce: tutti gli esoneri dello Special One
‘Mourinho ha dovuto mettermi al mio posto molto rapidamente. Mi ha mandato all’Accademia, poi mi ha riportato indietro quando ero pronto a sapere che ero nella Lega dei Big Boys ‘John Obi Mikel ricorda la sua prima curva di apprendimento del Chelsea
Enzo Maresca mette in evidenza i suoi successi del Chelsea prima del ritorno di Jose Mourinho su Stamford Bridge
Vola di tutto sull'ex Enzo Fernandez: Mourinho placa i suoi tifosi in Chelsea-Benfica #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
#AtleticoMadrid, #RealMadrid e #Bayern strabordanti. Bene anche il #Marsiglia di #DeZerbi. Ko del #Liverpool, solo pari per il #Tottenham, vittoria a fatica per il #Chelsea contro #Mourinho. Ok le due italiane: #Inter e #Atalanta battono #SlaviaPraga e #ClubB - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho ko contro il Chelsea. Ma punge Di Canio in diretta: «Sarà contento che ho perso» - La stoccata dello Spezia One verso l’ex Lazio Un ritorno amaro a Stamford Bridge, ma con il solito finale da ... Come scrive calcionews24.com
Video Chelsea Benfica (1-0)/ Highlights e gol: Rios manda Mourinho ko (Champions League 30 settembre 2025) - 0), gol e highlights: un autogol di Rios basta ai Blues per trovare i primi tre punti. Lo riporta ilsussidiario.net