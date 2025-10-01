Mourinho già proiettato alla sfida in Champions League contro i bianconeri: dopo la sconfitta col Chelsea, lancia la prima provocazione. Un ritorno amaro a Stamford Bridge, ma la testa è già alla prossima battaglia. José Mourinho, da poche settimane nuovo allenatore del Benfica, ha vissuto una serata di emozioni contrastanti. Da un lato, la calorosa accoglienza dei suoi ex tifosi del Chelsea; dall’altro, una sconfitta di misura per 1-0 che complica il cammino in Champions League. Ma nel post-partita, lo Special One ha subito spostato il focus, lanciando la prima, velenosa frecciata in vista della futura sfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mourinho ha già in testa la Juventus: «Non riceverò la stessa accoglienza di Londra, ma voglio dire questo sui bianconeri»