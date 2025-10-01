Sì, il Chelsea ha battuto il Benfica 1-0. Ma la partita era solo un contorno. Il piatto forte era il ritorno di Mourinho allo Stamford Bridge, lì dove nacque lo Special One. E Barney Ronay si concentra per il Guardian sull’altro match: Mou, “e le sciarpe di José che pendevano come frutti maturi, sorvegliate da almeno un severo cartonato di José”, il “ritorno del re, del pater familias, dell’architetto di un mega-club pop-up”. Il Guardian lo racconta “finto umile”, vestito “come un miliardario della tecnologia in cammino verso un’udienza in tribunale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho è di nuovo di tendenza: davvero gli preferiamo noiosissimi allenatori con l’iPad? (Guardian)