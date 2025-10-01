Mourinho a Sky Sport | L’impresa contro il Chelsea nel 2010 fu il passo decisivo verso la Champions

Il ricordo di Mourinho sulla storica vittoria dell’Inter contro il Chelsea e la prossima sfida contro la Juventus. Le parole dello Spacial One. José Mourinho, intervistato da Sky Sport dopo la partita Chelsea-Benfica, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, tra cui la storica vittoria dell’ Inter contro il Chelsea agli ottavi di finale della Champions League 2010. Il tecnico portoghese ha anche parlato della sua attuale esperienza con il Benfica, della sfida con la Juventus e del suo rapporto con i club di vertice. IL RICORDO DELLA VITTORIA SUL CHELSEA NEL 2010 – «Quella gara fu il passo gigantesco per vincere la Champions, giocavamo contro il Chelsea di Carlo (Ancelotti, ndr), che prima era stato mio: era una squadra incredibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho a Sky Sport: «L’impresa contro il Chelsea nel 2010 fu il passo decisivo verso la Champions»

In questa notizia si parla di: mourinho - sport

Accoglienza da brividi per Mourinho allo Stamford Bridge, ma risultato amaro Lo Special One viene accolto come una leggenda dai tifosi inglesi, ma un autorete di Rios condanna la sua squadra. Ad avere la meglio è il Chelsea ? #CorrieredelloSport #Mo - X Vai su X

La Gazzetta dello Sport. . Diamanti svela un retroscena sull'Inter prima del Triplete: Moratti e Mourinho avevano idee differenti su di lui nel 2009 Leggi l’intervista completa all’ex calciatore azzurro sul nostro sito Gazzetta.it! ? Francesco Pietrella - facebook.com Vai su Facebook

Chelsea-Benfica, Mourinho: "Maresca si è adattato bene alla filosofia del club". VIDEO - Sfida da ex a Stamford Bridge per José Mourinho, nuovo allenatore del Benfica che ha elogiato il collega dei Blues Maresca: "Sembrava che il Chelsea avesse perso la sua identità, ma quello che è succe ... sport.sky.it scrive