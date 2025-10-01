Mourinho a Sky Sport | L’impresa contro il Chelsea nel 2010 fu il passo decisivo verso la Champions

Il ricordo di Mourinho sulla storica vittoria dell’Inter contro il Chelsea e la prossima sfida contro la Juventus. Le parole dello Spacial One. José Mourinho, intervistato da Sky Sport dopo la partita Chelsea-Benfica, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, tra cui la storica vittoria dell’ Inter contro il Chelsea agli ottavi di finale della Champions League 2010. Il tecnico portoghese ha anche parlato della sua attuale esperienza con il Benfica, della sfida con la Juventus e del suo rapporto con i club di vertice. IL RICORDO DELLA VITTORIA SUL CHELSEA NEL 2010 – «Quella gara fu il passo gigantesco per vincere la Champions, giocavamo contro il Chelsea di Carlo (Ancelotti, ndr), che prima era stato mio: era una squadra incredibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

