Mou punge i tifosi della Juve | A Torino non troverò certo l’accoglienza di Stamford Bridge

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Special One, omaggiato dal Chelsea nella notte di Champions, pensa già alle sfide contro Juve e Napoli: parole che sanno di frecciata ai bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mou punge i tifosi della Juve: "A Torino non troverò certo l'accoglienza di Stamford Bridge"

