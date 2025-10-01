Mou punge i tifosi della Juve | A Torino non troverò certo l’accoglienza di Stamford Bridge

Lo Special One, omaggiato dal Chelsea nella notte di Champions, pensa già alle sfide contro Juve e Napoli: parole che sanno di frecciata ai bianconeri.

Tifosi Juve rapinati:| Otto arresti a Cagliari - I Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato otto persone, tutte appartenenti al gruppo di tifosi «Sconvolts», con l'accusa di aver aggredito e rapinato sei tifosi della Juventus giunti ... Come scrive calciomercato.com