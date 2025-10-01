Manfredonia (Foggia), 1 ottobre – Velocità fino a 60 kmh, equilibrio, adrenalina pura e tanto spettacolo. Non è il surf tradizionale, ma quello con tavole motorizzate in grado di librarsi sull’acqua grazie a motori termici o elettrici. Il MotoSurf è una disciplina sportiva giovane, riconosciuta nel 2021 dalla Federazione Italiana Motonautica, in forte espansione e con attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, il Porto Turistico di Manfredonia ospiterà la quarta edizione del MSWC-Motosurf World Championship, organizzata dall’ASD Surf Boom, affiliata alla Federazione Italiana Motonautica, in collaborazione con One Eventi e il sostegno della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoSurf, lo show arriva in Italia: a Manfredonia si sfidano le star del World Championship