MotoGP Marquez già campione arriva a Mandalika | Ducati cerca il Triplete Bagnaia rilanciato dopo Motegi
Lo spagnolo sbarca in Indonesia con il titolo piloti in tasca e la Ducati già iridata nei Costruttori. Ora manca il successo tra i team per completare la Triple Crown. Bagnaia, dopo la doppietta in Giappone, punta al secondo posto nel Mondiale. Il Mondiale MotoGP approda in Indonesia e il paddock si trasferisce al Mandalika International Street Circuit, sull’isola di Lombok, con la Ducati che intravede il traguardo della stagione perfetta. Dopo aver conquistato il titolo piloti con Marc Marquez e quello Costruttori, manca solo la vittoria tra i team per completare la Triple Crown, già centrata nel 2007 e nel 2022. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: motogp - marquez
Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint
MotoGP, statistiche GP Germania. Si scrive Sachsenring, si legge ‘Casa Marquez’
MotoGP, Marc Marquez: “Sachsenring congeniale alla mia guida, sarà un weekend all’attacco”
EMOZIONE - Uno dei momenti più commoventi per Marc Marquez, neo campione MotoGP 2025, è stato il ricordo del nonno e di una sua richiesta... #motogp #marcmarquez #motomondiale #corsedimoto - X Vai su X
Marc Marquez è campione del mondo per la nona volta! Ecco tutti i suoi titoli mondiali, dal 125 nel 2010 alla Moto2 nel 2012, fino ad arrivare ai successi in MotoGP del 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. E nel 2025, per la prima volta con il rosso della Duc - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP 2025. GP del Giappone. La nona di Marquez! Marc è di nuovo campione di MotoGP: "Ora sono in pace con me stesso" - Il fuoriclasse spagnolo torna campione del mondo dopo una stagione trionfante, fatta di vittorie a raffica. Riporta moto.it
Il mondo si inchina a Marc Márquez, campione della MotoGP per la settima volta, nove titoli mondiali - Marc Márquez conquista il Mondiale MotoGP 2025 a Motegi, chiude secondo dietro a Bagnaia e festeggia il nono titolo in carriera. Scrive quotidianomotori.com