MotoGP Marquez già campione arriva a Mandalika | Ducati cerca il Triplete Bagnaia rilanciato dopo Motegi

Lo spagnolo sbarca in Indonesia con il titolo piloti in tasca e la Ducati già iridata nei Costruttori. Ora manca il successo tra i team per completare la Triple Crown. Bagnaia, dopo la doppietta in Giappone, punta al secondo posto nel Mondiale. Il Mondiale MotoGP approda in Indonesia e il paddock si trasferisce al Mandalika International Street Circuit, sull’isola di Lombok, con la Ducati che intravede il traguardo della stagione perfetta. Dopo aver conquistato il titolo piloti con Marc Marquez e quello Costruttori, manca solo la vittoria tra i team per completare la Triple Crown, già centrata nel 2007 e nel 2022. 🔗 Leggi su Sportface.it

