MotoGP Marc Marquez | Arrivo a Mandalika con tante emozioni ancora addosso

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez si presenterà a Mandalika questo weekend per il Gran Premio d’Indonesia dopo aver festeggiato domenica scorsa la certezza aritmetica della conquista del nono titolo mondiale in carriera. Il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati ha già raggiunto l’obiettivo con cinque round d’anticipo grazie ad una stagione strepitosa, in cui ha dominato la scena dimostrando una superiorità imbarazzante sul resto della concorrenza. “ Le ultime 72 ore sono state semplicemente incredibili. Domenica è stata una giornata che ricorderò per sempre. Ci sono stati momenti molto toccanti, di commozione e soprattutto di gioia e pace. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp marc marquez arrivo a mandalika con tante emozioni ancora addosso

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Arrivo a Mandalika con tante emozioni ancora addosso”

In questa notizia si parla di: motogp - marc

MotoGP, Marc Marquez: “Sachsenring congeniale alla mia guida, sarà un weekend all’attacco”

MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez e la Ducati “condannati a vincere” al Sachsenring!

MotoGP, Marc Marquez: “Aspettative alte, l’aspetto più importante è fare punti”

motogp marc marquez arrivoMotoGP | GP Indonesia, Marquez: “Le ultime 72 ore semplicemente incredibili” - Marc Marquez, fresco vincitore del nono Titolo iridato a Motegi, settimo in MotoGP, arriva in Indonesia con l'obiettivo delle 100 vittorie in carriera. motograndprix.motorionline.com scrive

Ordine d’arrivo MotoGP, GP San Marino 2025: Marc Marquez vince a Misano, Bezzecchi in piazza d’onore. Cade Bagnaia - Calato il sipario sul GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Marc Marquez Arrivo