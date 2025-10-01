MotoGP Jorge Martin operato alla clavicola Ignoti i tempi di recupero
Nuovo capitolo nell’ annus horribilis di Jorge Martin, che sabato ha patito l’ ennesimo infortunio del suo disgraziato 2025 a causa della rovinosa caduta occorsa nella Sprint di Motegi. Nella giornata di martedì 30 settembre, lo spagnolo è entrato nuovamente in sala operatoria per ridurre la frattura scomposta della clavicola destra. “L’intervento è stato compiuto con successo alla clinica universitaria Dexeus di Barcellona sotto la supervisione del dottor Xavier Mir” ha comunicato Aprilia, aggiungendo che i tempi di recupero sono un’incognita assoluta e “verranno valutati nei prossimi giorni a seconda di come risponderà l’organismo del pilota”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Intervento riuscito per Martin, che però dovrà nuovamente fermarsi saltando l'appuntamento di Mandalika - Intervento chirurgico riuscito per Jorge Martin, dopo la rovinosa caduta nella Sprint di Motegi: lo spagnolo è costretto a un nuovo stop. Scrive motorbox.com
MotoGP, Jorge Martin operato con successo, in Indonesia non verrà sostituito - MotoGP: Il dottor Xavier Mir è intervenuto questa mattina sulla clavicola destra fratturata a Motegi. Riporta gpone.com