MotoGp Indonesia Bagnaia | È stato tutto perfetto ora cerchiamo di recuperare punti
Bologna, 1 ottobre 2025 – La giapponese Motegi ha ridato fiducia a Pecco Bagnaia. L’ex campione del mondo si è risvegliato in tutto il suo talento, portando a termine un weekend perfetto con pole position, sprint race e gara. Tripletta. Più di ogni altra cosa, al netto dei risultati, ha impressionato la facilità di guida di Pecco, tornata quella dei tempi belli dopo una stagione 2025 disgraziata e un feeling che non era sbocciato con la nuova Desmosedici. E’ bastato un giorno di test a Misano per trovare una via di lavoro che consentisse al pilota di tornare quello di una volta; spostati i pesi sulla moto, cambiato il forcellone, Pecco si è ritrovato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
