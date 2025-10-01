MotoGP in Indonesia c' è un Bagnaia pronto al bis | così si è ripreso la Ducati

In Giappone il due volte campione del mondo è apparso trasformato, mettendosi alle spalle una crisi tecnico-agonistica che pareva irreversibile. Ecco come ha fatto.

© Gazzetta.it - MotoGP, in Indonesia c'è un Bagnaia pronto al bis: così si è "ripreso" la Ducati

