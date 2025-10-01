Motociclismo OTTIMA PRESTAZIONE DEL CENTAURO SPEZZINO Gran rientro di Mozzachiodi | terzo a Varano dopo 2 anni di stop

Spalti affollati per il Gran finale dei Trofei WRS MotoEstate, che sul tracciato di Varano de’ Melegari (Parma) hanno dato spettacolo per l’ultimo appuntamento stagionale in una giornata ad alto contenuto adrenalinico che ha attribuito i titoli di campioni di diverse categorie. Ad aprire il programma la Sportbike, poi la Rtk 1000 e la Supersport 600. Presente anche il Trofeo Polini. Da segnalare la Wild Card per lo spezzino Manuel Mozzachiodi che è ritornato alle gare dopo due anni di stop, partecipando nella categoria Supersport - Thunder Cup con la sua Kawasaki Zx6r 600cc. Ottima la sua prestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

