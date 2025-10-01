Moto Gp Ducati vicina al titolo per team Dall’Igna | Stella che brilla di luce propria

Bologna, 1 ottobre 2025 – Obiettivo tripletta. Ducati ha imperversato nella Moto gp 2025, forse più che in altre stagioni. Il dominio netto di Marc Marquez ha portato al titolo piloti, che il Team Lenovo ritrova dopo la parentesi Jorge Martin nel 2024, mentre quello costruttori non è mai stato in discussione vista la forza delle varie Desmosedici. Manca ancora un mondiale in questo 2025, ma pure quello è vicinissimo. Si tratta di quello per i team, che ora vede Ducati Lenovo Team in testa con 815 punti, seguito a grande distanza dal BK8 Gresini Racing a 487, mentre in terza posizione ancora una squadra equipaggiata Ducati, ovvero la Pertamina Enduro VR46 con 378. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

