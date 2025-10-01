Mostra Viaggiatori stranieri a Palermo appuntamento ai Cantieri culturali alla Zisa
Finissage venerdì 3 Ottobre ore 18,30 presso l’Institut Français ai Cantieri Culturali alla Zisa.Sin dal XVIII secolo, viaggiatoriscrittori hanno intrapreso lunghi viaggi in Italia e in Sicilia, per conoscere e incontrare in maniera diretta l’arte, la storia e la cultura continentali.Il gruppo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - viaggiatori
A Napoli fino all’8 dicembre mostra a villa di Donato sulla collezione presepiale del ‘700. Napoli Loft Vermeer residenza per artisti scrittori e viaggiatori. Zona Chiaia info [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
Mostra “Viaggiatori stranieri a Palermo”, appuntamento ai Cantieri culturali alla Zisa - Finissage venerdì 3 Ottobre ore 18,30 presso l’Institut Français ai Cantieri Culturali alla Zisa. Scrive palermotoday.it