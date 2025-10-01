Mostra Paesaggi tra Arte e Scienza dalla Fotografia alla Geologia

Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito delle attività del Piano Lauree Scientifiche in Scienze Geologiche e il MurGEopark, nell’ambito degli eventi relativi alla “Giornata Internazionale della Geodiversità” presentano la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

