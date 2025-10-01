Mostra itinerante Laudato sì on the road a Lequile

Lecceprima.it | 1 ott 2025

La mostra itinerante "Laudato sì on the road", dopo Vernole e Lizzanello fa tappa a Lequile dal 1 al 4 ottobre prossimo. Sarà allestita all'interno della chiesa di San Francesco a Lequile per i solenni festeggiamenti in onore del Poverello di Assisi, organizzati dal parroco don Andrea Zonno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

