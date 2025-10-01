Mostra d' arte Galoppi di libertà
Dopo il successo del Festival Internazionale delle Giovani Eccellenze a Trieste, la mostra d'arte "Galoppi di libertà" è giunta nel cuore di Udine. L'esposizione, organizzata dall'associazione no profit Atelier di Creatività, è visitabile presso il locale Italian Secret in Piazza Giacomo.
Manuele Fior firma il manifesto dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Venezia Cult debutta al Lido: la cultura pop alla conquista della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Mostra a Palazzo Perego: l’arte racconta la donna con un viaggio nel ’900
Mostra d'Arte al Barrocci Festival! Il Barrocci Festival di Sant'Angelo di Gatteo ospita una straordinaria mostra d'arte curata dall'Associazione Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano sul Rubicone.
'Immaginazioni' d'arte. Mostra a Villa Cuturi - Inaugura oggi a Villa Cuturi la 5ª edizione dell'esposizione d'arte pittorica contemporanea 'Immaginazioni', organizzata dal circolo Mcl Aghinolfi Mps con il patrocinio del Comune di Massa.
Due millenni di arte in mostra con l'Associazione Antiquari - Due millenni di arte in mostra da oggi al 23 settembre a Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, grazie alla seconda edizione della mostra di antiquariato "Arte e ..."