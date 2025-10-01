Mostra Dalì il Comune esprime la propria preoccupazione
Il Comune di Parma esprime la propria preoccupazione per i sequestri eseguiti all’interno della mostra di Dalì a Palazzo Tarasconi. Occorre precisare che l’organizzazione della mostra non ha ricevuto alcun contributo dell’ente e che il luogo è totalmente privato. Il Comune è da sempre attivo per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - comune
Napoli Metafisica, su Sky Arte il docufilm dedicato alla mostra organizzata dal Comune
Nuova ala di Palazzo dei Musei, il Comune alla ricerca di una mostra d'arte contemporanea
Mezz'agosto messinese: annullo, cartolina e mostra filatelica-documentaria al Comune
Mostra di Pittura – Chiara Fabris Il Comune di Lambrugo è lieto di ospitare la mostra di pittura di Chiara Fabris, una giovane artista autodidatta che trasforma emozioni e percezioni in opere dai colori accesi e brillanti. Ogni quadro è un invito a scoprire la r - facebook.com Vai su Facebook
Mostra fotografica nella chiesa: il sindaco contesta il parroco. Frizioni fra Comune e Pro loco - Si consuma a colpi di social, in quel di Petrella Salto, un aspro scontro tra il sindaco e l’associazione di promozione ... Secondo ilmessaggero.it
Mostra non rispetta il termine di chiusura: il Comune diffida gli organizzatori di Super Fun all'ex Macello, dove deve subentrare Sperimentando - Una diatriba a distanza, che ha vissuto l'ultimo capitolo ieri (5 marzo), quando in una nota il Comune ha annunciato che «tutelerà in modo adeguato i propri interessi». Segnala ilgazzettino.it