Mostra Dalì il Comune esprime la propria preoccupazione

1 ott 2025

Il Comune di Parma esprime la propria preoccupazione per i sequestri eseguiti all’interno della mostra di Dalì a Palazzo Tarasconi. Occorre precisare che l’organizzazione della mostra non ha ricevuto alcun contributo dell’ente e che il luogo è totalmente privato. Il Comune è da sempre attivo per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

