Mostra Dalì il Comandante di TPC di Roma | Ecco quasi sono i rischi

Parmatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa mattina il nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro della procura di Roma convalidato dal Gip del tribunale della capitale a carico di un’agenzia di organizzazione di mostre che ne aveva allestita una, presso il Museo della Fanteria di Roma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mostra - comandante

Cerca Video su questo argomento: Mostra Dal236 Comandante Tpc