Mostra Dalì gli organizzatori | Piena collaborazione con gli inquirenti

Parmatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Navigare srl', societa' organizzatrice della mostra 'Dali'. Tra arte e mito' in corso a Parma, "è pronta a offrire piena collaborazione alle forze dell'ordine per la verifica di autenticità" delle 21 opere, presenti all'esposizione, sequestrate stamane dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

