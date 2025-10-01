Mostra Dalì Cavandoli | Dopo Bello Figo un altro danno d' immagine a Parma
“Il sequestro di 21 opere attribuite a Dalì, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma, solleva pesanti dubbi sull’autenticità dei pezzi esposti a Parma. Un fatto che mette in discussione i patrocini concessi forse con troppa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
