Mostra a Parma su Salvador Dalí ma le opere esposte sono false | blitz dei carabinieri e sequestri

Sequestrate 21 opere d’arte false attribuite a Dalì in una mostra a Parma: indagini partite dalla segnalazione della Fundaciòn Gala. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Parma, sequestrate 21 opere alla mostra di Dalì: “Sarebbero false” - L’esposizione ha inaugurato nei giorni scorsi a palazzo Tarasconi: l’intervento del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale che già avevano notato ... Come scrive bologna.repubblica.it
