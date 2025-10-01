Mostra a Parma su Salvador Dalí ma 21 opere esposte sono false | blitz e sequestro dei carabinieri in città

A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attribuite all’Artista Salvador Dalì ed esposte in una mostra in corso a Parma. Nelle prime ore della mattinata a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

