Mosca | Zaporizhzhia in sicurezza tra scambi di fuoco e allarmi

Sul fronte ucraino la diplomazia europea, le dinamiche militari e persino il maltempo si intrecciano in un quadro che cambia di ora in ora. Da Bruxelles alle sale di controllo di Zaporizhzhia, fino alle strade allagate di Odessa, la cronaca restituisce un mosaico complesso

Inviato Usa arrivato a Mosca. Raid russi su Zaporizhzhia

Guerra in Ucraina, due morti in un bombardamento russo a Zaporizhzhia. Mosca: "Attacco ucraino a Belgorod, tre vittime"

Guerra in Ucraina, quarto giorno consecutivo di blackout a Zaporizhzhia: accuse incrociate Kiev-Mosca

UCRAINA | Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca". Kiev: "Zaporizhzhia 4 giorni in blackout, colpa di Mosca. Vogliono riavviare la centrale e collegarla alla rete russa" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/27/ucraina-dombrovskis - X Vai su X

Ucraina, centrale Zaporizhzhia senza elettricità: "Rischio nuova Chernobyl". Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, centrale Zaporizhzhia senza elettricità: 'Rischio nuova Chernobyl'. Come scrive tg24.sky.it

Zelensky lancia l'allarme per l'interruzione di corrente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia - Zelensky ha incolpato l'artiglieria russa di aver tagliato la linea elettrica dell'impianto di Zaporizhzhia, ma il Cremlino ha negato le accuse affermando che sarebbero stati i bombardamenti ucraini a ... Come scrive msn.com