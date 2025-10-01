Morto tra i sedili e il bagagliaio | è giallo sul cadavere trovato in un parcheggio

Il cadavere era all'interno della sua vettura, una Bmw serie 3, a metà tra i sedili posteriori (reclinati) e il bagagliaio: giaceva in avanzato stato di decomposizione e, dai primi accertamenti medico-legali, pare non presentasse segni di violenza. La salma è stata comunque affidata all'ospedale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

