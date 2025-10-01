Morto Giuseppe Adolfo De Cecco re della pasta ed ex presidente del Pescara | oggi avrebbe compiuto 77 anni

È morto oggi nel giorno del suo compleanno Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, ed ex presidente del Pescara Calcio: "Ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

