Morto Giuseppe Adolfo De Cecco amministratore del pastifico e presidente del Pescara

L’imprenditore abruzzese Giuseppe Adolfo De Cecco è morto a Pescara all’età di 75 anni. Era amministratore e presidente del Molino e Pastificio De Cecco, uno dei marchi italiani più famosi nella produzione di pasta. Il gruppo sospenderà tutte le attività produttive in segno di lutto per due giorni. Soprannominato Don Peppe, De Cecco era stato anche presidente della squadra di calcio del Pescara. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore del pastifico e presidente del Pescara

