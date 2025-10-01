Morto Giuseppe Adolfo De Cecco Ad e presidente dello storico pastificio Sospese le attività

"Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, Ad e presidente dello storico pastificio. Sospese le attività

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, re della pasta ed ex presidente del Pescara: oggi avrebbe compiuto 77 anni - È morto oggi nel giorno del suo compleanno Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, ed ex presidente ... Da fanpage.it