Morti sul colpo Aereo militare italiano precipita all’improvviso | lo schianto e poi le fiamme bilancio drammatico

Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato nel Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina, mentre era impegnato in una missione addestrativa. L’aereo, un T-260B, un biposto appartenente al 70° Stormo di Latina, è stato trovato dai soccorritori in fiamme. Purtroppo, i due militari a bordo non sono sopravvissuti all’incidente, e i loro corpi senza vita sono stati rinvenuti all’interno del velivolo. L’incidente è stato scatenato dalla scomparsa dai radar del velivolo, che non ha più dato segnali di vita per un lungo periodo. Subito dopo l’allarme, sono scattate le operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
