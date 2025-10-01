Morte Maddalena Carta il collega | Si spendeva per i pazienti noi medici sottopagati e con turni massacranti

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La conoscevo dai tempi della scuola, amava tantissimo il suo lavoro e seguiva tutti i progressi dei pazienti, anche quelli non suoi”. Il dottor Fabio Corseddu, amico e collega della dottoressa Maddalena Carta morta a 38 anni per non abbandonare i suoi pazienti, ha ricordato in un’intervista a Fanpage.it il medico di famiglia. “Noi medici siamo stati ignorati per anni, sottopagati e con turni di lavoro massacranti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morte - maddalena

morte maddalena carta collegaMaddalena Carta, la dottoressa deceduta per aver trascurato un malore per non abbandonare i pazienti - Morta a 38 anni la dottoressa Maddalena Carta: aveva trascurato un malore perché come unico medico rimasto non voleva abbandonare i pazienti ... Secondo lavocedivenezia.it

morte maddalena carta collegaCordoglio per la morte di Maddalena Carta, giovane medico di famiglia - La SIMG lancia un appello alle istituzioni per le reali esigenze della medicina del territorio. nove.firenze.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Morte Maddalena Carta Collega