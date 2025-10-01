Morte Maddalena Carta il collega | Si spendeva per i pazienti noi medici sottopagati e con turni massacranti
“La conoscevo dai tempi della scuola, amava tantissimo il suo lavoro e seguiva tutti i progressi dei pazienti, anche quelli non suoi”. Il dottor Fabio Corseddu, amico e collega della dottoressa Maddalena Carta morta a 38 anni per non abbandonare i suoi pazienti, ha ricordato in un’intervista a Fanpage.it il medico di famiglia. “Noi medici siamo stati ignorati per anni, sottopagati e con turni di lavoro massacranti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
