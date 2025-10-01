Morte di jane goodall la primatologa famosa che ha cambiato il mondo

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decesso di Jane Goodall, figura iconica della conservazione e dello studio etologico. La comunità scientifica e ambientale piange la scomparsa di Jane Goodall, una delle personalità più influenti nel campo della primatologia e della tutela ambientale. La notizia si è diffusa oggi, 1° ottobre 2025, quando l’illustre etologa si è spenta all’età di 91 anni in California, durante un tour di conferenze negli Stati Uniti. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dal Jane Goodall Institute, che ha reso noto che il decesso è avvenuto per cause naturali. Il contributo pionieristico di Jane Goodall alla scienza e alla tutela ambientale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

morte di jane goodall la primatologa famosa che ha cambiato il mondo

© Jumptheshark.it - Morte di jane goodall, la primatologa famosa che ha cambiato il mondo

In questa notizia si parla di: morte - jane

Il mondo dice addio a Jane Goodall: morta la signora degli scimpanzé che ha rivoluzionato il nostro sguardo sul mondo animale - La regina degli scimpanzé è morta a 91 anni dopo una vita al servizio della natura ... Scrive greenme.it

morte jane goodall primatologaMorta Jane Goodall, la donna che scoprì la vita segreta degli scimpanzé (e cambiò anche gli umani) - Jane Goodall, etologa e ambientalista, è morta oggi a 91 anni: osservò che i primati sono in grado di creare utensili e di usare piccoli bastoncini per stanare le termiti. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morte Jane Goodall Primatologa