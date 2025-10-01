Morte di Alex Marangon | indagati gli organizzatori della serata e due curanderos colombiani

Quattro persone sono formalmente indagate per la morte di Alex Marangon, il giovane 25enne di Marcon, nel Veneziano, deceduto nella notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno nell'abbazia di Santa Bona a Vidor, in provincia di Treviso, durante un rito sciamanico. L'ipotesi di reato è quella. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: morte - alex

La Corte suprema algerina annulla l'assoluzione, il caso della morte di Alex Bonucchi torna in tribunale

Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità”

Morte Alex Marangon, gli esami confermano l'assunzione di droghe

Trailer e prima immagine della miniserie true crime #Murdaugh: Morte in famiglia Ispirato al popolare podcast “Murdaugh Murders”, la serie è interpretata da Jason Clarke nel ruolo di Alex Murdaugh, Patricia Arquette in quello di Maggie Murdaugh, Johnny - facebook.com Vai su Facebook

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, chi sono i quattro indagati dalla Procura di Treviso - A oltre un anno dalla tragedia all’abbazia di Santa Bona, la Procura di Treviso indaga quattro persone per la morte di Alex Marangon, 25 anni ... Si legge su fanpage.it

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono 4 indagati: gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani - Il barman 25enne morì nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dopo aver assunto un mix di ayahuasca e cocaina, fino al lancio fatale nel fiume. Segnala quotidiano.net