morte alex marangon indagati due curanderos e gli organizzatori della festa

La tragica morte di Alex Marangon, il barman 25enne di Marcon, precipitato da una terrazza alta quindici metri presso l'abbazia di Santa Bona, è giunta a una nuova fase giudiziaria a distanza di oltre un anno dall'accaduto. La Procura di Treviso ha ufficialmente iscritto quattro persone nel registro degli indagati, ipotizzando a loro carico il reato di morte in conseguenza di altro reato. Questo sviluppo segna un passo significativo nell'inchiesta sulla scomparsa del giovane, avvenuta durante un evento descritto dagli organizzatori come una "festa" e dalla famiglia come un contesto ben più ambiguo e pericoloso.

