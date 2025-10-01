Morte Alex Marangon indagati due curanderos e gli organizzatori della festa
La tragica morte di Alex Marangon, il barman 25enne di Marcon, precipitato da una terrazza alta quindici metri presso l’abbazia di Santa Bona, è giunta a una nuova fase giudiziaria a distanza di oltre un anno dall’accaduto. La Procura di Treviso ha ufficialmente iscritto quattro persone nel registro degli indagati, ipotizzando a loro carico il reato di morte in conseguenza di altro reato. Questo sviluppo segna un passo significativo nell’inchiesta sulla scomparsa del giovane, avvenuta durante un evento descritto dagli organizzatori come una “festa” e dalla famiglia come un contesto ben più ambiguo e pericoloso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: morte - alex
La Corte suprema algerina annulla l'assoluzione, il caso della morte di Alex Bonucchi torna in tribunale
Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità”
Morte Alex Marangon, gli esami confermano l'assunzione di droghe
Trailer e prima immagine della miniserie true crime #Murdaugh: Morte in famiglia Ispirato al popolare podcast “Murdaugh Murders”, la serie è interpretata da Jason Clarke nel ruolo di Alex Murdaugh, Patricia Arquette in quello di Maggie Murdaugh, Johnny - facebook.com Vai su Facebook
Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, chi sono i quattro indagati dalla Procura di Treviso - A oltre un anno dalla tragedia all’abbazia di Santa Bona, la Procura di Treviso indaga quattro persone per la morte di Alex Marangon, 25 anni ... fanpage.it scrive
Caso Marangon, quattro indagati per la morte del 25enne a raduno spirituale - Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Alex Marangon, il barman di 25 anni che ha perso la vita nella notte tra il 29 ... Lo riporta msn.com