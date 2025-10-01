Mortalità per i tumori femminili numeri dimezzati in Emilia-Romagna anche grazie agli screening

Grazie allo screening del collo dell’utero, in Emilia-Romagna l’incidenza dei tumori è diminuita del 40% e la mortalità del 50%; lo screening mammografico ha consentito alle donne che lo hanno fatto di diminuire la mortalità del 56% e le forme avanzate di carcinoma del 26%, favorendo cure più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sanità: E-R, screening riducono incidenza tumori e mortalità - Grazie alla prevenzione e ai controlli oncologici gratuiti garantiti dal servizio sanitario regionale si riducono, in Emilia- msn.com scrive

