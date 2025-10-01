Moro arc di dragon ball super | la conferma di toyotaro

la creazione del manga di dragon ball super e il ruolo di toyotaro. Nonostante l’assenza di nuove puntate della serie animata di Dragon Ball Super dal 2018, il manga continua a offrire contenuti di grande impatto e qualità. Tra le storie più apprezzate emerge la saga del Galactic Patrol Prisoner, conosciuta anche come Moro Arc. Recenti dichiarazioni confermano che questa narrazione è stata interamente ideata da Toyotaro, successore del creatore originale Akira Toriyama, che ha comunque fornito il suo consenso. toyotaro rivela la sua piena responsabilità nella realizzazione della saga moro. Durante un intervento alla Japan Expo 2025, Toyotaro ha ufficialmente confermato di aver scritto tutto il Moro Arc. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

