Ci sono allenatori, così come dirigenti e allenatori, che grazie ai successi ottenuti vengono consacrati alla storia di un club e Paolo Moretti è uno di questi. I sei anni trascorsi a Pistoia sono lì a futura memoria così come la promozione nella massima serie ottenuta nella stagione 20122013. È normale, quindi, che il legame tra Moretti e Pistoia sia forte, indissolubile così com’è normale che la partita di domenica tra l’Estra Pistoia e Torino per Moretti non sia una partita come le altre. "Ci sono due aspetti – dice Moretti – uno mentale e sentimentale fatto di ricordi bellissimi e uno prettamente legato alla partita fatto di difesa, attacco e piano gara che bisogna tenere staccati senza farsi sopraffare dalle emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Moretti, l'amico-nemico: "Cara Estra devo batterti"