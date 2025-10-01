Moratti FI | San Siro chi dice no alla vendita faccia esame di coscienza Noi difendiamo Milano

L'ex sindaca: "Lega e FdI stanno dalla stessa parte di Avs e Verdi. Il progetto porterà la riqualificazione di un intero quartiere. Il bene e lo sviluppo della città vengono prima delle convenienze di partito".

Malore Moratti, spunta uno striscione fuori da San Siro a sostegno dell’ex presidente dell’Inter – FOTO

Moratti ricoverato, la Curva Nord espone uno striscione di sostegno fuori da San Siro – FOTO

San Siro Inter, Sala tuona: «Niente sconti ai due club! Rimpiango le proprietà Moratti e Berlusconi per un motivo»

Letizia Moratti ha dichiarato che la delibera sullo stadio di San Siro riguarda "una visione di città" e si è detta certa che Forza Italia adotterà una posizione per permetterne l'approvazione, evidenziando i vantaggi per Milano e l'importanza degli investimenti

È arrivato il soccorso azzurro a salvare Giuseppe Sala e a far passare la delibera che dà il via all'operazione immobiliare San Siro. Forza Italia, che fino a qualche giorno fa aveva assicurato di votare contro, come tutto il centrodestra, ieri ha cambiato strategia

Moratti (FI): "San Siro, chi dice no alla vendita faccia esame di coscienza. Noi difendiamo Milano" - Il progetto porterà la riqualificazione di un intero quartiere.

San Siro: l'asse Tajani-Moratti-Sorte e le parole di Barbara Berlusconi: così è nata la strategia di Forza Italia - L'uscita di tre consiglieri di Forza Italia dall'aula e l'approvazione della delibera sulla vendita di San Siro: una partita a scacchi giocata da