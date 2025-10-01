Moratti FI | San Siro chi dice no alla vendita faccia esame di coscienza Noi difendiamo Milano

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex sindaca: “Lega e FdI stanno dalla stessa parte di Avs e Verdi. Il progetto porterà la riqualificazione di un intero quartiere. Il bene e lo sviluppo della città vengono prima delle convenienze di partito”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

