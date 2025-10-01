Quello di Empoli (calcio di inizio ore 20.30 allo stadio Castellani) rappresenta già un primo piccolo, ma importante bivio stagionale per il Monza. Il ko casalingo contro il Padova ha lasciato grosso malumore nell’ambiente e da questa sera serve un deciso cambio di passo. La classifica, seppur corta, va rimpinguata di punti e, più in generale, una vittoria è fondamentale per ridare fiducia al gruppo e stabilizzare la posizione in panchina del tecnico Paolo Bianco (che non ha parlato in conferenza a causa del poco tempo tra una gara e l’altra). La nuova proprietà, insediatasi al comando del club in modo ormai definitivo, va a caccia del primo successo esterno della propria era. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza, incrocio pericoloso. Vincere e dribblare la crisi