Monza ha un nuovo giardino | 2.800 mq di verde e percorso illuminato

Monza ha un nuovo giardino: 2.800 metri quadrati di verde, 29 alberi di 7 diverse varietà (tra cui tigli, noccioli e lecchi) e un percorso illuminato per garantire spostamenti in sicurezza anche la sera. Questo è il nuovo giardino monzese. È stato inaugurato stamattina, mercoledì 1 ottobre, in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monza, pitone reale nei giardinetti pubblici a 300 metri dalla scuola: il ritrovamento all'uscita degli studenti - L'animale, di un metro e mezzo di lunghezza e di due chili di peso, è stato affidato ai carabinieri forestali. Scrive milano.corriere.it

