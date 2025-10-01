Monza fermato con targa prova per un controllo | trovato senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio

Monza, 1 ottobre 2025 – Fermato con targa prova e senza patente: nel bagagliaio spunta una mazza da baseball. Durante un controllo di routine, l'altra sera alle 20.50, gli agenti della polizia locale Monza hanno fermato un'auto equipaggiata con una targa prova. Alla guida c'era un trentenne italiano residente in Brianza e titolare dell’azienda intestataria del veicolo. Dopo l’identificazione tramite carta d’identità, gli agenti hanno chiesto al conducente di aprire il bagagliaio per visionare i documenti relativi alla targa prova che erano riposti all'interno della custodia in plastica utilizzata per esporre la targa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, fermato con targa prova per un controllo: trovato senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio

