Monza fermato con targa prova per un controllo | trovato senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 1 ottobre 2025 – Fermato con targa prova e senza patente: nel bagagliaio spunta una mazza da baseball. Durante un controllo di routine, l'altra sera alle 20.50, gli agenti della polizia locale Monza hanno fermato un'auto equipaggiata con una targa prova. Alla guida c'era un trentenne italiano residente in Brianza e titolare dell’azienda intestataria del veicolo. Dopo l’identificazione tramite carta d’identità, gli agenti hanno chiesto al conducente di aprire il bagagliaio per visionare i documenti relativi alla targa prova che erano riposti all'interno della custodia in plastica utilizzata per esporre la targa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

monza fermato con targa prova per un controllo trovato senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio

© Ilgiorno.it - Monza, fermato con targa prova per un controllo: trovato senza patente e con una mazza da baseball nel bagagliaio

In questa notizia si parla di: monza - fermato

Monza, adesca una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e la violenta: fermato 24enne

Monza, adesca 13enne fingendosi 17enne e ne abusa: fermato 25enne

Monza, 13enne accusa 25enne di averla abusata: fermato

monza fermato targa provaTarga prova e mazza da baseball nel bagagliaio: “Non so come ci sia finita” - Dopo l’identificazione tramite carta d’identità, gli agenti hanno chiesto al conducente di aprire il bagagliaio per verificare la documentazione ... Da mbnews.it

Auto con targa prova: quanti passeggeri si possono trasportare? Il chiarimento importante – reportmotori.it - Auto con targa di prova, arriva il chiarimento: ecco quanti passeggero si possono portare, così non si rischia ... Riporta reportmotori.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Fermato Targa Prova