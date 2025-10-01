Monza cassonetti dei rifiuti chiusi a chiave e la gente li butta per strada

Monzatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora nei giorni scorsi aveva definito il sistema di smaltimento dei rifiuti nelle pertinenze degli alloggi comunali e popolari della città "un vero Far west". Ma nonostante la sua denuncia (anche a mezzo stampa) nulla è cambiato. Anzi, la situazione sembrerebbe decisamente peggiorata.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monza - cassonetti

monza cassonetti rifiuti chiusiRifiuti, rivoluzione al via. Ecco i cassonetti digitali - Saranno installati 350 contenitori intelligenti in grado di tracciare i conferimenti. lanazione.it scrive

Rifiuti, occhio ai nuovi cassonetti. Taglio alle aperture prepagate. FdI: "Famiglie a rischio salasso" - C’è un aspetto al quale prestare particolare attenzione, se si vogliono evitare brutte sorprese in bolletta, nel nuovo sistema di raccolta dei rifiuti al via da ottobre. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Cassonetti Rifiuti Chiusi