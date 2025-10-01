Montemurlo Obiettivo danza festeggia vent’anni di attività

Montemurlo, 1 ottobre 2025 - La scuola di danza “ Obiettivo Danza ” di via Arezzo, a Bagnolo, si appresta a festeggiare 20 anni di attività. L'evento andrà in scena sabato 4 ottobre a partire dalle 17. Una realtà sportiva dinamica che propone varie discipline: danza classica, repertorio, moderna, contemporaneo, hip hop PBT, pilates, heels. Dieci insegnati, un centinaio di allievi e tanti traguardi raggiunti in questi due decenni trascorsi a ritmo di musica. «Montemurlo è un terreno fertile per le associazioni sportive che qui nascono, crescono ed hanno l’opportunità di raggiungere importanti traguardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

