Montalbano in replica surclassa Bova Amadeus sempre impantanato al 2%

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha invece raccolto il 14.4% della platea pari a una media di 2.170.000 individui all'ascolto. Su Italia1 il film The Protégé con Michael Keaton e Samuel L. Jackson si aggiudica una media di 1.008.000 teste pari al 5.8% di share. Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales segna un netto di 606.000 persone all'ascolto pari al 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
